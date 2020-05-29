Коронавірус в Україні 29 травня 2020: оперативна статистика МОЗ

Нова статистика інфікувань коронавірусом каже про те, що за минулу добу в Україні зафіксовано 429 нових випадків Covid-19. Загальна кількість заражених зросла до 22 811.
За минулу добу 495 людей одужали, 10 людей, які раніше захворіли, померли. Загалом перемогли хворобу 8 934 українців, 679 громадян померли від ускладнень.
Станом на 9.00 29 травня медики отримали 57 006 повідомлень про підозру на коронавірус (1 011 за добу).
Загалом в Україні досліджено 337 318 зразків методом ПЛР.
Коронавірус є в таких областях:
- Вінницька область — 957 випадків;
- Волинська область — 863 випадки;
- Дніпропетровська область — 930 випадків;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 694 випадки;
- Закарпатська область — 1147 випадків;
- Запорізька область — 431 випадок;
- Івано-Франківська область — 1360 випадків;
- Кіровоградська область — 503 випадки;
- м. Київ — 2849 випадків;
- Київська область — 1535 випадків;
- Львівська область — 1563 випадки;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 284 випадки;
- Одеська область — 878 випадків;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1628 випадків;
- Сумська область — 167 випадків;
- Тернопільська область — 1145 випадків;
- Харківська область — 1011 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 407 випадків;
- Чернівецька область — 3259 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 150 випадків.
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Статистика коронавірусу в Україні – детально
Від інфікування коронавірусом постраждали 1 693 дитини та 4 411 медиків. На амбулаторному лікуванні 15 733 пацієнтів, із них 1 420 дітей і 3 586 медпрацівників.
Госпіталізовано 7 078 осіб, закрема, 273 дитини і 825 медиків. 267 потребували підключення до апарату штучної вентиляції легенів. Таку допомогу надали одній дитині і 24 медикам.
2 169 медиків і 606 дітей змогли вилікуватися від коронавірусу. 34 медики померли від ускладнень. Діти від Covid-19 не помирали.
Нагадаємо, станом на 28 травня в Україні зафіксували 477 нових випадків коронавірусу, загалом кількість інфікованих становила 22 382 .