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Факты / Украина / Бизнес и финансы

5-6 июня Украина получит первый транш МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев.

Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд.

— Мы завершили переговоры с МВФ, президент также провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша.

И это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями, который даст возможность нам двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть, — сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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Шмыгаль указал, что первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, который Украина ожидает 5-6 июня, осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году – $1,5 млрд.

Напомним, ранее мы писали о договоренностях между Украиной и Международным валютным фондом о сотрудничестве в 2020 году.

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