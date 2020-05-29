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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

5-6 червня Україна отримає перший транш МВФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що Україна очікує затвердження 5 червня Радою директорів МВФ першого траншу погодженої програми stand-by на наступні 18 місяців.

Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сума $5 млрд.

– Ми завершили переговори з МВФ, президент також провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу.

І це кредит за програмою stand-by з досить спрощеними умовами, який дасть можливість нам рухатися спокійно в подоланні тих наслідків коронакрізіса, які вже є, – сказав він в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

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Шмигаль зазначив, що перший транш від МВФ буде на $1,9 млрд, який Україна очікує 5-6 червня, восени буде $1,6 млрд, і в наступному році – $1,5 млрд.

Нагадаємо, раніше ми писали про домовленості між Україною і Міжнародним валютним фондом про співпрацю у 2020 році.

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