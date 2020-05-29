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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 29 мая в Киеве зафиксировали 2 849 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 56 человек заболели Covid-19, среди них — 17 медиков.

За период пандемии в столице 65 людей умерли от вируса, за последние сутки — один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

  • 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет;
  • три девочки, которым 4, 8 и 9 лет;
  • 29 мужчин от 26 до 67 лет;
  • шесть мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 432 больных;
  • Шевченковский район — 193 больных;
  • Соломенский район — 255 больных;
  • Днепровский район — 271 больной;
  • Святошинский район — 219 больных;
  • Деснянский район — 311 больных;
  • Подольский район — 147 больных;
  • Голосеевский район — 237 больных;
  • Оболонский район — 220 больных;
  • Дарницкий район — 564 больных.

Коронавирус Киев 29.05

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 29 мая общее количество зараженных коронавирусом возросло до 22 811 человек, за сутки — 429 новых случаев.

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