По состоянию на 29 мая в Киеве зафиксировали 2 849 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 56 человек заболели Covid-19, среди них — 17 медиков.

За период пандемии в столице 65 людей умерли от вируса, за последние сутки — один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет;

три девочки, которым 4, 8 и 9 лет;

29 мужчин от 26 до 67 лет;

шесть мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 432 больных;

Шевченковский район — 193 больных;

Соломенский район — 255 больных;

Днепровский район — 271 больной;

Святошинский район — 219 больных;

Деснянский район — 311 больных;

Подольский район — 147 больных;

Голосеевский район — 237 больных;

Оболонский район — 220 больных;

Дарницкий район — 564 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 29 мая общее количество зараженных коронавирусом возросло до 22 811 человек, за сутки — 429 новых случаев.