По состоянию на 29 мая в Киеве зафиксировали 2 849 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 56 человек заболели Covid-19, среди них — 17 медиков.
За период пандемии в столице 65 людей умерли от вируса, за последние сутки — один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет;
- три девочки, которым 4, 8 и 9 лет;
- 29 мужчин от 26 до 67 лет;
- шесть мальчиков от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 432 больных;
- Шевченковский район — 193 больных;
- Соломенский район — 255 больных;
- Днепровский район — 271 больной;
- Святошинский район — 219 больных;
- Деснянский район — 311 больных;
- Подольский район — 147 больных;
- Голосеевский район — 237 больных;
- Оболонский район — 220 больных;
- Дарницкий район — 564 больных.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились
С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 29 мая общее количество зараженных коронавирусом возросло до 22 811 человек, за сутки — 429 новых случаев.