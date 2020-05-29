Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Украина уже длительное время находится в определенном коридоре новых заражений коронавируса за сутки. Временами статистика ухудшается, в некоторые дни улучшается.

В Министерстве здравоохранения объясняют, что, как правило, во время праздников или выходных украинцы меньше обращаются к врачам и ждут рабочих будней.

Количество инфицирований также меняется, так как Минздрав постоянно расширяет перечень лиц, которых должны тестировать на коронавирус.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.