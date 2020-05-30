PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

393 за сутки: динамика коронавируса в Украине идет на спад

По состоянию на 9.00 30 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 23 204 человек, за сутки — 393 новых случаев.

— В Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 958 случаев;
  • Волынская область — 887 случаев;
  • Днепропетровская область — 933 случая;
  • Донецкая область — 158 случаев;
  • Житомирская область — 699 случаев;
  • Закарпатская область — 1171 случай;
  • Запорожская область — 440 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1379 случаев;
  • Кировоградская область — 506 случаев;
  • г. Киев — 2904 случая;
  • Киевская область — 1556 случаев;
  • Львовская область — 1619 случаев;
  • Луганская область — 46 случаев;
  • Николаевская область — 288 случаев;
  • Одесская область — 883 случая;
  • Полтавская область — 268 случаев;
  • Ровенская область — 1680 случаев;
  • Сумская область — 168 случаев;
  • Тернопольская область — 1160 случаев;
  • Харьковская область — 1025 случаев;
  • Херсонская область — 178 случаев;
  • Хмельницкая область — 432 случая;
  • Черновицкая область — 3306 случаев;
  • Черкасская область — 401 случай;
  • Черниговская область — 159 случаев.

5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 30.5%
  • Киев — 29.03%
  • Черновцы — 27.34%
  • Черкассы — 26.79%
  • Луцк — 26.62%

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Подробная статистика коронавируса в Украине

Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1 700 детей и 4 475 медиков. На амбулаторном лечении находится 16 032 пациентов, из них 1 424 детей и 3 635 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Среди выздоровел, — 2 262 медработников и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений Covid-19.

Напомним, по состоянию на 29 мая коронавирус в Украине обнаружили в 22 811 человек, за сутки заболели еще 429 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка