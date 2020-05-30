По состоянию на 9.00 30 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 23 204 человек, за сутки — 393 новых случаев.

— В Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 958 случаев;

Волынская область — 887 случаев;

Днепропетровская область — 933 случая;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 699 случаев;

Закарпатская область — 1171 случай;

Запорожская область — 440 случаев;

Ивано-Франковская область — 1379 случаев;

Кировоградская область — 506 случаев;

г. Киев — 2904 случая;

Киевская область — 1556 случаев;

Львовская область — 1619 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 288 случаев;

Одесская область — 883 случая;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1680 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1160 случаев;

Харьковская область — 1025 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 432 случая;

Черновицкая область — 3306 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 159 случаев.

5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Ивано-Франковск — 30.5%

Киев — 29.03%

Черновцы — 27.34%

Черкассы — 26.79%

Луцк — 26.62%

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Подробная статистика коронавируса в Украине

Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1 700 детей и 4 475 медиков. На амбулаторном лечении находится 16 032 пациентов, из них 1 424 детей и 3 635 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.

Среди выздоровел, — 2 262 медработников и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений Covid-19.

Напомним, по состоянию на 29 мая коронавирус в Украине обнаружили в 22 811 человек, за сутки заболели еще 429 человек.