По состоянию на 9.00 30 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 23 204 человек, за сутки — 393 новых случаев.
— В Украине 23 204 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 696 летальных, 9 311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 958 случаев;
- Волынская область — 887 случаев;
- Днепропетровская область — 933 случая;
- Донецкая область — 158 случаев;
- Житомирская область — 699 случаев;
- Закарпатская область — 1171 случай;
- Запорожская область — 440 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1379 случаев;
- Кировоградская область — 506 случаев;
- г. Киев — 2904 случая;
- Киевская область — 1556 случаев;
- Львовская область — 1619 случаев;
- Луганская область — 46 случаев;
- Николаевская область — 288 случаев;
- Одесская область — 883 случая;
- Полтавская область — 268 случаев;
- Ровенская область — 1680 случаев;
- Сумская область — 168 случаев;
- Тернопольская область — 1160 случаев;
- Харьковская область — 1025 случаев;
- Херсонская область — 178 случаев;
- Хмельницкая область — 432 случая;
- Черновицкая область — 3306 случаев;
- Черкасская область — 401 случай;
- Черниговская область — 159 случаев.
5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 30.5%
- Киев — 29.03%
- Черновцы — 27.34%
- Черкассы — 26.79%
- Луцк — 26.62%
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Подробная статистика коронавируса в Украине
Всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1 700 детей и 4 475 медиков. На амбулаторном лечении находится 16 032 пациентов, из них 1 424 детей и 3 635 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 7172 человек, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 273 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков.
Среди выздоровел, — 2 262 медработников и 638 детей. 34 медики умерли от осложнений Covid-19.
Напомним, по состоянию на 29 мая коронавирус в Украине обнаружили в 22 811 человек, за сутки заболели еще 429 человек.