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Факти / Україна

393 за добу: динаміка коронавірусу в Україні йде на спад

Станом на 9.00 30 травня коронавірус в Україні зафіксували у 23 204 людей, за добу – 393 нових випадків.

– В Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 696 летальних, 9 311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 958 випадків;
  • Волинська область — 887 випадків;
  • Дніпропетровська область — 933 випадки;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 699 випадків;
  • Закарпатська область — 1171 випадок;
  • Запорізька область — 440 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1379 випадків;
  • Кіровоградська область — 506 випадків;
  • м. Київ — 2904 випадки;
  • Київська область — 1556 випадків;
  • Львівська область — 1619 випадків;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 288 випадків;
  • Одеська область — 883 випадки;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1680 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1160 випадків;
  • Харківська область — 1025 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 432 випадки;
  • Чернівецька область — 3306 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 159 випадків.

5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 30.5%
  • Київ- 29.03%
  • Чернівці – 27.34%
  • Черкаси – 26.79%
  • Луцьк – 26.62%

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Детальна статистика коронавірусу в Україні 

Усього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1 700 дітей та 4 475 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 16 032 пацієнтів, з них 1 424 дітей та 3 635 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7 172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Серед тих, хто одужав, – 2 262 медпрацівників та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень Covid-19.

Нагадаємо, станом на 29 травня коронавірус в Україні виявили у 22 811 осіб, за добу захворіло ще 429 людей.

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