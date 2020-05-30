Станом на 9.00 30 травня коронавірус в Україні зафіксували у 23 204 людей, за добу – 393 нових випадків.

– В Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 696 летальних, 9 311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

м. Київ — 2904 випадки;

Київська область — 1556 випадків;

Львівська область — 1619 випадків;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.

5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Івано-Франківськ – 30.5%

Київ- 29.03%

Чернівці – 27.34%

Черкаси – 26.79%

Луцьк – 26.62%

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Детальна статистика коронавірусу в Україні

Усього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1 700 дітей та 4 475 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 16 032 пацієнтів, з них 1 424 дітей та 3 635 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7 172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Серед тих, хто одужав, – 2 262 медпрацівників та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень Covid-19.

Нагадаємо, станом на 29 травня коронавірус в Україні виявили у 22 811 осіб, за добу захворіло ще 429 людей.