Станом на 9.00 30 травня коронавірус в Україні зафіксували у 23 204 людей, за добу – 393 нових випадків.
– В Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 696 летальних, 9 311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 958 випадків;
- Волинська область — 887 випадків;
- Дніпропетровська область — 933 випадки;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 699 випадків;
- Закарпатська область — 1171 випадок;
- Запорізька область — 440 випадків;
- Івано-Франківська область — 1379 випадків;
- Кіровоградська область — 506 випадків;
- м. Київ — 2904 випадки;
- Київська область — 1556 випадків;
- Львівська область — 1619 випадків;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 288 випадків;
- Одеська область — 883 випадки;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1680 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1160 випадків;
- Харківська область — 1025 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 432 випадки;
- Чернівецька область — 3306 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 159 випадків.
5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Івано-Франківськ – 30.5%
- Київ- 29.03%
- Чернівці – 27.34%
- Черкаси – 26.79%
- Луцьк – 26.62%
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Детальна статистика коронавірусу в Україні
Усього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1 700 дітей та 4 475 медиків. На амбулаторному лікуванні перебуває 16 032 пацієнтів, з них 1 424 дітей та 3 635 медпрацівників.
Усього потребували госпіталізації 7 172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.
Серед тих, хто одужав, – 2 262 медпрацівників та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень Covid-19.
Нагадаємо, станом на 29 травня коронавірус в Україні виявили у 22 811 осіб, за добу захворіло ще 429 людей.