468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 12 человек умерли, 227 выздоровели.
Общее количество инфицированных за время эпидемии составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.
За сутки совершено 9531 тестирования, из которых 8351 методом ПЦР, а также 1180 ИФА-тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 993 случая;
- Волынская область — 908 случаев;
- Днепропетровская область — 942 случая;
- Донецкая область — 163 случая;
- Житомирская область — 739 случаев;
- Закарпатская область — 1189 случаев;
- Запорожская область — 444 случая;
- Ивано-Франковская область — 1402 случая;
- Кировоградская область — 511 случаев;
- г. Киев — 2985 случаев;
- Киевская область — 1573 случая;
- Львовская область — 1669 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 293 случая;
- Одесская область — 888 случаев;
- Полтавская область — 270 случаев;
- Ровенская область — 1713 случаев;
- Сумская область — 168 случаев;
- Тернопольская область — 1169 случаев;
- Харьковская область — 1066 случаев;
- Херсонская область — 178 случаев;
- Хмельницкая область — 444 случая;
- Черновицкая область — 3349 случаев;
- Черкасская область — 402 случая;
- Черниговская область — 167 случаев.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Статистика трех последних дней:
По состоянию на 30 мая — 393 новых случая;
По состоянию на 29 мая — 429 новых больных;
По состоянию на 28 мая — 477 новых инфицированных.
Напомним, по состоянию на 30 мая коронавирус в Украине обнаружили у 23 204 человек, за сутки заболели еще 393 человек.