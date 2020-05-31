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Факты / Украина

468 случаев за сутки: в Украине резко выросло количество инфицирований Covid-19

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 12 человек умерли, 227 выздоровели.

Общее количество инфицированных за время эпидемии составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.

За сутки совершено 9531 тестирования, из которых 8351 методом ПЦР, а также 1180 ИФА-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 993 случая;
  • Волынская область — 908 случаев;
  • Днепропетровская область — 942 случая;
  • Донецкая область — 163 случая;
  • Житомирская область — 739 случаев;
  • Закарпатская область — 1189 случаев;
  • Запорожская область — 444 случая;
  • Ивано-Франковская область — 1402 случая;
  • Кировоградская область — 511 случаев;
  • г. Киев — 2985 случаев;
  • Киевская область — 1573 случая;
  • Львовская область — 1669 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 293 случая;
  • Одесская область — 888 случаев;
  • Полтавская область — 270 случаев;
  • Ровенская область — 1713 случаев;
  • Сумская область — 168 случаев;
  • Тернопольская область — 1169 случаев;
  • Харьковская область — 1066 случаев;
  • Херсонская область — 178 случаев;
  • Хмельницкая область — 444 случая;
  • Черновицкая область — 3349 случаев;
  • Черкасская область — 402 случая;
  • Черниговская область — 167 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Статистика трех последних дней:

По состоянию на 30 мая — 393 новых случая;

По состоянию на 29 мая — 429 новых больных;

По состоянию на 28 мая — 477 новых инфицированных.

Напомним, по состоянию на 30 мая коронавирус в Украине обнаружили у 23 204 человек, за сутки заболели еще 393 человек.

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