468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 12 человек умерли, 227 выздоровели.

Общее количество инфицированных за время эпидемии составило 23 672 человека, 9 538 выздоровели, 708 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 426 человек, что на 229 больше, чем днем ранее.

За сутки совершено 9531 тестирования, из которых 8351 методом ПЦР, а также 1180 ИФА-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 993 случая;

Волынская область — 908 случаев;

Днепропетровская область — 942 случая;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 739 случаев;

Закарпатская область — 1189 случаев;

Запорожская область — 444 случая;

Ивано-Франковская область — 1402 случая;

Кировоградская область — 511 случаев;

г. Киев — 2985 случаев;

Киевская область — 1573 случая;

Львовская область — 1669 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 293 случая;

Одесская область — 888 случаев;

Полтавская область — 270 случаев;

Ровенская область — 1713 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1169 случаев;

Харьковская область — 1066 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 444 случая;

Черновицкая область — 3349 случаев;

Черкасская область — 402 случая;

Черниговская область — 167 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Статистика трех последних дней:

По состоянию на 30 мая — 393 новых случая;

По состоянию на 29 мая — 429 новых больных;

По состоянию на 28 мая — 477 новых инфицированных.

Напомним, по состоянию на 30 мая коронавирус в Украине обнаружили у 23 204 человек, за сутки заболели еще 393 человек.