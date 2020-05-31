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Факти / Україна

468 випадків за добу: в Україні різко зросла кількість інфікувань Covid-19

468 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою Covid-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 12 осіб померли, 227 одужали.

Загальна кількість інфікованих за час епідемії склала 23 672 особи, 9 538 одужали, 708 померли.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 13 426 осіб, що на 229 більше, ніж днем раніше.

За добу здійснено 9 531 тестування, з яких 8 351 методом ПЛР, а також 1 180 ІФА-тестів.

Найбільша кількість підтверджених випадків у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 993 випадки;
  • Волинська область — 908 випадків;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 739 випадків;
  • Закарпатська область — 1189 випадків;
  • Запорізька область — 444 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1402 випадки;
  • Кіровоградська область — 511 випадків;
  • м. Київ — 2985 випадків;
  • Київська область — 1573 випадки;
  • Львівська область — 1669 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 293 випадки;
  • Одеська область — 888 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1713 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1169 випадків;
  • Харківська область — 1066 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 444 випадки;
  • Чернівецька область — 3349 випадків;
  • Черкаська область — 402 випадки;
  • Чернігівська область — 167 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика трьох останніх днів:

Станом на 30 травня – 393 нові випадки;

Станом на 29 травня – 429 нових хворих;

Станом на 28 травня – 477 нових інфікованих.

Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус в Україні виявили у 23 204 осіб, за добу захворіло ще 393 людей.

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