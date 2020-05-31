468 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою Covid-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 12 осіб померли, 227 одужали.
Загальна кількість інфікованих за час епідемії склала 23 672 особи, 9 538 одужали, 708 померли.
Нині в Україні Covid-19 хворіє 13 426 осіб, що на 229 більше, ніж днем раніше.
За добу здійснено 9 531 тестування, з яких 8 351 методом ПЛР, а також 1 180 ІФА-тестів.
Найбільша кількість підтверджених випадків у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 993 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Одеська область — 888 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Чернігівська область — 167 випадків.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Статистика трьох останніх днів:
Станом на 30 травня – 393 нові випадки;
Станом на 29 травня – 429 нових хворих;
Станом на 28 травня – 477 нових інфікованих.
Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус в Україні виявили у 23 204 осіб, за добу захворіло ще 393 людей.