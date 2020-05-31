468 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою Covid-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 12 осіб померли, 227 одужали.

Загальна кількість інфікованих за час епідемії склала 23 672 особи, 9 538 одужали, 708 померли.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 13 426 осіб, що на 229 більше, ніж днем раніше.

За добу здійснено 9 531 тестування, з яких 8 351 методом ПЛР, а також 1 180 ІФА-тестів.

Найбільша кількість підтверджених випадків у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Статистика трьох останніх днів:

Станом на 30 травня – 393 нові випадки;

Станом на 29 травня – 429 нових хворих;

Станом на 28 травня – 477 нових інфікованих.

Нагадаємо, станом на 30 травня коронавірус в Україні виявили у 23 204 осіб, за добу захворіло ще 393 людей.