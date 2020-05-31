С 30 мая торгово-развлекательные центры Киева открылись масштабными распродажами до 50-70%, поэтому уже второй день подряд в столице наблюдается ажиотаж.

Журналист Фактов ICTV снял возле ТРЦ Lavina Mall переполненную парковку.

На входе меряют температуру, подавляющее большинство людей в масках, но дистанции придерживаются не все.

В самих магазинах очень много людей – больше, чем положено по нормам. Киевляне скупают одежду и обувь, наблюдаются очереди, хотя развлекательные зоны еще не работают.

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Забитые парковки и очереди в магазины: как киевляне штурмуют ТРЦ / 4 фотографии

Мэр столицы Виталий Кличко заявил об открытии ТРЦ в Киеве с 30 мая.

В то же время по состоянию на 31 мая в Киеве зафиксирована отрицательная динамика по коронавирусу — 81 случай за сутки, а в целом уже 2 985 инфицированных.