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Факти / Україна / Суспільство

Забиті парковки та черги до магазинів: як кияни штурмують ТРЦ

З 30 травня торгово-розважальні центри Києва відкрилися масштабними розпродажами до 50-70%, тому вже другий день поспіль у столиці спостерігається ажіотаж.

Журналіст Фактів ICTV зняв біля ТРЦ Lavina Mall переповнену парковку.

На вході міряють температуру, переважна більшість людей у масках, але дистанції дотримуються не всі.

У самих магазинах дуже багато людей – більше, ніж належить за нормами. Кияни скуповують одяг та взуття, спостерігаються черги, хоча розважальні зони ще не працюють.

Читайте: У Києві відкривають ТРЦ – обмеження

  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
  • Як працюють ТРЦ Києва
Забиті парковки та черги до магазинів: як кияни штурмують ТРЦ / 4 фотографии

Мер столиці Віталій Кличко заявив про відкриття ТРЦ у Києві з 30 травня.

Водночас станом на 31 травня у Києві зафіксовано негативну динаміку щодо коронавірусу – 81 випадок за добу, а загалом уже 2 985 інфікованих.

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