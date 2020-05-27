PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве открывают ТРЦ — дата

В Киеве откроют ТРЦ с субботы 30 мая, но без работы развлекательных зон. Также разрешат работу гостиниц, кроме хостелов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах. Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. В частности:

  • температурный скрининг сотрудников и постояльцев;
  • масочный режим вне номеров;
  • разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади помещения.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Виталий Кличко также добавил, что решение о работе ресторанов и кафе в Киеве комиссия по чрезвычайным ситуациям принимать отдельно.

Напомним, 27 мая в Киеве зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 2 739.

За сутки выздоровели 44 человека, всего коронавирус преодолели 442 пациента.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка