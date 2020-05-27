В Киеве открывают ТРЦ — дата

В Киеве откроют ТРЦ с субботы 30 мая, но без работы развлекательных зон. Также разрешат работу гостиниц, кроме хостелов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах. Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. В частности:

температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

масочный режим вне номеров;

разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади помещения.

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Виталий Кличко также добавил, что решение о работе ресторанов и кафе в Киеве комиссия по чрезвычайным ситуациям принимать отдельно.

Напомним, 27 мая в Киеве зафиксировали 29 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 2 739.

За сутки выздоровели 44 человека, всего коронавирус преодолели 442 пациента.