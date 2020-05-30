Открытие ТРЦ в Киеве стартует с масштабных распродаж

В Киеве с 30 мая открывают торгово-развлекательные центры. Об этом во время брифинга сообщил мер столицы Виталий Кличко. В этот день киевлян будут ждать распродажи и скидки до 50-70%, а владельцы сетей смогут заработать после длительного простоя.

Владельцы площадок ТРЦ и арендаторы ждали разрешения, они готовы в любой момент открыть свои двери для посетителей.

— Мы готовы открыться, мы готовились к этому моменту. Относительно арендаторов — они намывали, начищали все, — поделилась пресс-секретарь ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

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Анонсируют в день открытия ТРЦ скидки и акции. Пока собирается точная информация о предложениях от ритейлеров, но то, что они будут, это точно.

— Они однозначно будут, арендаторы готовят и распродажи, и акционные предложения, — уточняет маркетинг-директор ТРЦ River Mall Дмитрий Криворучко.

Опыт других городов, где после карантина уже открылись ТРЦ, показывает, что в первую неделю после старта работы магазинов покупателей могут ждать скидки до 50-70%. Об этом Фактам ICTV рассказал глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

— Опыт других городов, где ТРЦ уже работают с 11 мая, показывает, что магазины начинают свою работу с больших распродаж товара, который был завезен под сезон и не распродан. Стоит ожидать скидок у всех, кто торгует одеждой и обувью. Скидки будут до 50-70%, — говорит Максим Гаврюшин.

Несмотря на скидки, магазинам удастся неплохо заработать после карантина. Такая ситуация была в других городах в первую неделю после открытия.

— Первая неделя будет неплохая, потому что есть отложенный спрос, и люди активно шли в магазины. Был высокий средний чек, была высокая конверсия. Практически все, кто приходил в ТРЦ, были покупателями. В первые дни арендаторы показывали +200%, +300% к аналогичному дню в прошлом году, — дополняет Максим Гаврюшин.

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