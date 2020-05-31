30 травня близько 5.00 в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом зник військовослужбовець Збройних сил України.

Після оперативно вжитих пошукових заходів встановити місцезнаходження зниклого не вдалося. Військовий на телефонні дзвінки не відповідає.

Читайте: КПВВ на адмінмежі з Кримом будуть закриті до 22 червня

Попередньо, в ЗСУ обробляють версію викрадення українця.

– Неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами, – уточнили в Військовій службі правопорядку.

Як повідомлялося, поліція знайшла організаторів викрадення французького оператора в Криму.

Джерело: Військова служба правопорядку в ЗСУ