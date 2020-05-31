30 травня близько 5.00 в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом зник військовослужбовець Збройних сил України.
Після оперативно вжитих пошукових заходів встановити місцезнаходження зниклого не вдалося. Військовий на телефонні дзвінки не відповідає.
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Попередньо, в ЗСУ обробляють версію викрадення українця.
– Неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами, – уточнили в Військовій службі правопорядку.
Як повідомлялося, поліція знайшла організаторів викрадення французького оператора в Криму.
Джерело: Військова служба правопорядку в ЗСУ