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Факти / Україна

Знайдено сліди боротьби: на адмінкордоні з Кримом викрадено військового ЗСУ

30 травня близько 5.00 в районі півострова Чонгар на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом зник військовослужбовець Збройних сил України.

Після оперативно вжитих пошукових заходів встановити місцезнаходження зниклого не вдалося. Військовий на телефонні дзвінки не відповідає.

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Попередньо, в ЗСУ обробляють версію викрадення українця.

– Неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами, – уточнили в Військовій службі правопорядку.

Як повідомлялося, поліція знайшла організаторів викрадення французького оператора в Криму.

Джерело: Військова служба правопорядку в ЗСУ

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