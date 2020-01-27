Полиция Крыма установила, что двое членов незаконного вооруженного формирования самооборона Крыма в 2014 году организовали похищение и незаконно удерживали французского оператора телеканала CANAL + Дэвида Жофрийо.

Тогда он освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских военных частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов.

Его согласились освободить в обмен на отснятый материал.

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Следствию удалось установить, что один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой – его заместителем.











Полиция нашла организаторов похищения французского оператора в Крыму / 3 фотографии

Злоумышленники активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области. Они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан.

Теперь им заочно объявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины и грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что двое полицейских на Донбассе продали вещественные доказательства за 125 тыс. грн.