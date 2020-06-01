Известная шведская компания IKEA, которая занимается сбытом товаров и мебели для дома, возобновит работу онлайн-магазина в Украине до 8 июня.

Об этом сообщили в украинском представительстве компании.

Проблемы с сайтом возникли из-за технических проблем.

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— Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы, но мы их решаем. В ближайшее время сайт заработает, в течение недели, — говорится в сообщении.

До следующего понедельника IKEA планирует восстановление оформления заказов и доставки товаров по всей Украине.

Запуск работы онлайн-магазина IKEA в Украине состоялся 14 мая. На сайте представлены сотни позиций различных стильных товаров для дома.

25 мая магазин уже приостанавливал работу в Киеве: тогда это было связано с большим количеством заказов. На восстановление работы сайта специалистам IKEA понадобились сутки.

Украинские клиенты магазина также заметили, что большинство товаров IKEA стоит дороже, чем в других странах. Компания объяснила это колебаниями валюты, текущими рыночными условиями в Украине и затратами на транспортировку заказов.

Источник: The Page