Відома шведська компанія IKEA, яка займається збутом товарів та меблів для дому, відновить роботу онлайн-магазину в Україні до 8 червня.

Про це повідомили в українському представництві компанії.

Неполадки із сайтом виникли через технічні проблеми.

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– Наразі здійснити покупки не можна. Зокрема й у Києві. У нас технічні проблеми, але ми їх вирішуємо. Найближчим часом сайт запрацює, протягом тижня, – йдеться у повідомленні.

До наступного понеділка IKEA планує відновлення оформлення замовлень та доставки товарів по всій Україні.

Запуск роботи онлайн-магазину IKEA в Україні відбувся 14 травня. На сайті представлено сотні позицій різноманітних стильних товарів для домашнього вжитку.

25 травня магазин уже призупиняв роботу в Києві: тоді це було пов’язано із надто великою кількістю замовлень. На відновлення роботи сайту спеціалістам IKEA знадобилася доба.

Українські клієнти магазину також помітили, що більшість товарів IKEA коштує дорожче, ніж в інших країнах. Компанія пояснила це коливанням валюти, поточними ринковими умовами в Україні та затратами на транспортування замовлень.

Джерело: The Page