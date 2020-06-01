Паспорта в приложении Дия при пересечении границы не действуют — ГПСУ

Пограничники опровергли фейк о том, что с 1 июня при поездках за границу можно пользоваться электронными паспорта из приложения Дия для пересечения границы.

Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы.

— Данная информация является недостоверной и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины, — заявили в Госпогранслужбе.

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Е-паспорта из Дии являются цифровыми аналогами бумажных документов, но действуют они только на территории Украины.

Что такое приложение Дия

15 апреля Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия.

Электронные паспорта власть предлагала украинцам использовать как удостоверение личности в государственных органах или на почте при получении посылок. Также паспорт может подтвердить возраст при покупке алкоголя или табака.

Также их можно использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, для медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.

Также в приложении Дия есть доступ к водительским правам, техпаспорту и страхованию авто.