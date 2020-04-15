Кабинет министров Украины одобрил постановление об электронных паспортах в приложении Дія.

Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

По информации Минцифры, в настоящее время более 14 тыс. украинцев тестируют электронный паспорт, но уже скоро они будут доступны в каждом мобильном приложении Дія.

— Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны, — пояснили в министерстве.

Электронные паспорта в условиях карантина можно будет использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, во время получения посылок, писем и во время покупки алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

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После окончания карантина их можно будет использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, для медицинского обслуживания и банковских операций, получения административных услуг.

Отметим, что сайт и приложение Дія являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте Государство в смартфоне.

Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.