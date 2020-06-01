Послаблення карантину з 1 червня: що дозволено і список областей

В Україні 1 червня стартував третій етап послаблення карантину, до якого готові більшість областей, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні відкрилися спортзали та фітнес-центри, заклади освіти, відновлено міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Водночас він наголосив, що ці пом’якшення не стосуються чотирьох областей – Чернівецької, Рівненської, Львівської та Донецької, де епідемічна ситуація ще досі складна.

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Глава уряду нагадав правила, за яких зможуть працювати відкриті заклади:

перевірка температури;

дотримання дистанції;

вхід лише в масках;

регулярна дезінфекція рук та поверхонь.

Що не може працювати з 1 червня:

спа-зони;

фітнес-бари;

використання багатофункціональних тренажерів кількома людьми;

під забороною послуги масажу;

багаторазові рушники та кулери з водою у залах;

дитячі кімнати;

заняття з дітьми до 12 років.

За даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові п’ять областей – Чернівецька, Рівненська, Львівська, Донецька – та місто Київ.

За останню добу 340 українців захворіли на коронавірус. Загалом станом на 1 червня у країні вже 24 012 інфікованих. З них одужали 9 690, а померло – 718.

З 15 червня Україна планує відновити внутрішнє та міжнародне авіасполучення, яке було припинено з 17 березня через пандемію коронавірусу. Це буде вже четвертий етап послаблення карантинних обмежень.

Джерело: Денис Шмигаль