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Послаблення карантину з 1 червня: що дозволено і список областей

В Україні 1 червня стартував третій етап послаблення карантину, до якого готові більшість областей, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні відкрилися спортзали та фітнес-центри, заклади освіти, відновлено міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Водночас він наголосив, що ці пом’якшення не стосуються чотирьох областей – Чернівецької, Рівненської, Львівської та Донецької, де епідемічна ситуація ще досі складна.

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Глава уряду нагадав правила, за яких зможуть працювати відкриті заклади:

  • перевірка температури;
  • дотримання дистанції;
  • вхід лише в масках;
  • регулярна дезінфекція рук та поверхонь.

Що не може працювати з 1 червня:

  • спа-зони;
  • фітнес-бари;
  • використання багатофункціональних тренажерів кількома людьми;
  • під забороною послуги масажу;
  • багаторазові рушники та кулери з водою у залах;
  • дитячі кімнати;
  • заняття з дітьми до 12 років.

Послаблення карантину з 1 червня

За даними МОЗ, до послаблення карантинних заходів не готові п’ять областей – Чернівецька, Рівненська, Львівська, Донецька – та місто Київ.

Карантин в Україні

За останню добу 340 українців захворіли на коронавірус. Загалом станом на 1 червня у країні вже 24 012 інфікованих. З них одужали 9 690, а померло – 718.

З 15 червня Україна планує відновити внутрішнє та міжнародне авіасполучення, яке було припинено з 17 березня через пандемію коронавірусу. Це буде вже четвертий етап послаблення карантинних обмежень.

Джерело: Денис Шмигаль

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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