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Факты / Украина / Политика

Роман Абрамовский: что известно о предполагаемом главе Минэкологии

Фракция Слуга народа в своем большинстве поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на пост главы Министерства экологии. Сейчас он занимает должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Роман Абрамовский: биография вероятного главы Минэкологии

Роман Абрамовский родился в Хабаровском крае России, однако образование получил в Украине, закончив Киевский национальный университет внутренних дел.

С 1992 по 1994 год работал коммерческим директором в закрытом акционерном обществе Юрзовнишконсульт.

После этого занимал должность заместителя директора в ЗАО Консул — Моторз, а с 2000 по 2004 год работал генеральным директором ООО Автоленд. Затем в течение года был первым заместителем председателя правления ОАО ЭМЗ Металлист.

В ОАО Укрстальконструкция Роман Абрамовский занимал сначала должность первого заместителя генерального директора, а затем на шесть лет стал генеральным директором.

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С 2013 до 2014 года работал помощником-консультантом народного депутата, а в 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

14 мая 2020 Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования решил разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных ведомства — Минэнерго и Минэкологии.

Отделение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от Минекоенерго продлится около месяца. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

27 мая Кабмин переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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