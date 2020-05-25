Минэнерго снова разделят на два ведомства – Шмыгаль

Объединение энергетики и экологии в Министерство энергетики и защиты окружающей среды не дало ожидаемого эффекта, поэтому на повестке дня – его разделение и создание должности профильного министра экологии, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства также признался, что был удивлен тем, как на первых заседаниях Кабинета министров министр энергетики сначала докладывал о ситуации в атомной энергетике, угольной отрасли, а потом – “о краснокнижных растениях и вылове мотыля”.

– С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет, – отметил Шмыгаль.

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Сейчас обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды исполняет Ольга Буславец.

Напомним, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, а до этого были Минэнергетики и Минэкологии.