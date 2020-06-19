27 травня Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

14 травня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства – Міненерго і Мінекології.

Відокремлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від Мінекоенерго тривало близько місяця.