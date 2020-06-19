Верховна Рада призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовского.
За постанову №3586 проголосувало 264 депутати на засіданні 19 червня.
Роман Абрамовський одразу склав присягу міністра.
Подання на його призначення подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Абрамовського рекомендував комітет з питань екологічної політики та природокористування.
Чиновник у 2015 році обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019 був призначений заступником глави Мінекоенерго.
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Абрамовський є вихідцем із бізнес-середовища – до 2012 рік був топ-менеджером у будівельній компанії ВАТ Укрстальконструкція.
Також був першим заступником голови правління київського заводу Металіст.
У декларації міністра за 2019 рік – 1 101 070 грн доходів. Зокрема;
- заробітна плата 374 399 грн;
- банківські відсотки – 100 тис. грн;
- спадок – 624 971 грн;
- подарунки не в грошовій формі – 1 700 грн;
- 101 298 грн і $1 382 та €796 091 на банківських рахунках та $300 522 готівковки.
Відновлення Мінекології
27 травня Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
14 травня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування вирішив розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства – Міненерго і Мінекології.
Відокремлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від Мінекоенерго тривало близько місяця.