Роман Абрамовський: біографія очільника Мінекології

Верховна Рада призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовского. До цього він був заступником міністра енергетики та захисту довкілля.

Роман Абрамовський народився у Хабаровському краю Росії, однак освіту отримав в Україні, закінчивши Київський національний університет внутрішніх справ.

З 1992 до 1994 року працював комерційним директором у закритому акціонерному товаристві Юрзовнішконсульт.

Після цього обіймав посаду заступника директора у ЗАТ Консул – Моторз, а з 2000 до 2004 року працював генеральним директором ТзОВ Автоленд. Потім упродовж року був першим заступником голови правління ВАТ ЕМЗ Металіст.

У ВАТ Укрстальконструкція Роман Абрамовський займав спершу посаду першого заступника генерального директора, а потім на шість років став генеральним директором.

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З 2013 до 2014 року працював помічником-консультантом народного депутата, а у 2015 році протягом декількох місяців працював на посаді заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

У декларації міністра за 2019 рік – 1 101 070 грн доходів. Зокрема:

заробітна плата 374 399 грн;

банківські відсотки – 100 тис. грн;

спадок – 624 971 грн;

подарунки не в грошовій формі – 1 700 грн;

101 298 грн і $1 382 та €796 091 на банківських рахунках та $300 522 готівковки.

Призначення Абрамовського

Верховна Рада призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовского.

За постанову №3586 проголосувало 264 депутати. Роман Абрамовський одразу склав присягу міністра.

Подання на його призначення подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Абрамовського рекомендував комітет з питань екологічної політики та природокористування.