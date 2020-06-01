Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования относительно смерти музыканта и композитора Мирослава Скорика.
По словам главы государства, страна лишилась гения нашего времени.
Зеленский напомнил малую часть наследия Скорика, которая включает в себя оперу Моисей и музыку к фильму Тени забытых предков.
Читайте: Умер Мирослав Скорик: что известно о композиторе и лучшие произведения
— Я навсегда запомню, как на День независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович! – написал президент.
1 июня главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко сообщил о смерти Мирослава Скорика. Композитор умер в возрасте 81 года.
При жизни Скорика наградили званием Герой Украины. Также он имел ордены За заслуги II степени и За заслуги IIІ степени.