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Факты / Украина

Украина потеряла гения нашего времени – Зеленский о смерти Скорика

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования относительно смерти музыканта и композитора Мирослава Скорика.

По словам главы государства, страна лишилась гения нашего времени.

Зеленский напомнил малую часть наследия Скорика, которая включает в себя оперу Моисей и музыку к фильму Тени забытых предков.

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— Я навсегда запомню, как на День независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении. Вечная память, Мирослав Михайлович! – написал президент.

1 июня главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко сообщил о смерти Мирослава Скорика. Композитор умер в возрасте 81 года.

При жизни Скорика наградили званием Герой Украины. Также он имел ордены За заслуги II степени и За заслуги IIІ степени.

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