Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття щодо смерті музиканта і композитора Мирослава Скорика.

За словами глави держави, країна втратила генія нашого часу.

Зеленський нагадав малу частину спадщини Скорика, яка включає в себе оперу Мойсей і музику до фільму Тіні забутих предків.

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– Я назавжди запам’ятаю, як на День незалежності у 2019 році неймовірно звучав гімн України у його виконанні. Вічна пам’ять, Мирославе Михайловичу! – написав президент.

1 червня головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов’яненко повідомив про смерть Мирослава Скорика. Композитор помер у віці 81 року.

За життя Скорика нагородили званням Герой України. Також він мав ордени За заслуги II ступеня та За заслуги ІІІ ступеня.