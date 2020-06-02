Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус задекларировал 1 млн 380 тыс. 50 грн доходов за 2019 год.

Заработная плата Капинуса составила 1,37 млн грн и банковские проценты — 3 817 грн, а его жена за прошлый год задекларировала около 50 тыс. грн доходов.

Также он указал в своей декларации, что на банковских счетах имется 5,5 тыс. грн, 34 тыс. грн и $2,8 тыс. наличными.

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Жена задекларировала 3 196 грн и $3,7 тыс. наличными.

Еще глава правления Пенсионного фонда владеет земельным участком в Киевской области (2 тыс. кв.м), а его жена – квартирой на 64 кв.м. в Киеве, тремя земельными участками по 1,5 тыс. кв. м. и домом на 398 кв.м. в Киеве.

Кроме того, жена Евгения Капинуса владеет двумя автомобилями Toyota RAV4 2011 года выпуска и Acura RDX 2008 года выпуска.

Дочь главы правления Пенсионного фонда указала в декларации картину Колосовского И.С., а жена – 50% ООО Инвестиционно-консалтинговый центр КЭН.

Декларации в Киеве

За январь-апрель 2020 года киевляне подали 9 192 декларации.

В Государственной налоговой службе сообщили, что доходы в более чем 1 млн грн задекларировали 1 255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

Также в 2020 году строк подачи годовой декларации о доходах гражданами и физическими лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, продлили до 1 июля, а налоговые обязательства надо уплатить до 1 октября из-за введения карантина в Украине.