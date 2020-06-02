Голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус задекларував 1 млн 380 тис. 50 грн доходів за 2019 рік.

Заробітна плата Капінуса склала 1,37 млн ​​грн і банківські відсотки – 3 817 грн, а його дружина за минулий рік задекларувала близько 50 тис. грн доходів.

Також він вказав у своїй декларації, що на банківських рахунках має 5,5 тис. грн, 34 тис. грн і $2,8 тис. готівкою.

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Дружина задекларувала 3 196 грн і $3,7 тис. готівкою.

Ще глава правління Пенсійного фонду володіє земельною ділянкою у Київській області (2 тис. кв. м), а його дружина – квартирою на 64 кв. м. у Києві, трьома земельними ділянками по 1,5 тис. кв. м. і будинком на 398 кв. м. у Києві.

Окрім того, дружина Євгенія Капінуса володіє двома автомобілями Toyota RAV4 2011 випуску та Acura RDX 2008 року випуску.

Дочка глави правління Пенсійного фонду вказала у декларації картину Колосовського І.С., а дружина – 50% ТОВ Інвестиційно-консалтинговий центр КЕН.

Декларації в Києві

За січень-квітень 2020 роки кияни подали 9 192 декларацій.

У Державній податковій службі повідомили, що доходи у понад 1 млн грн задекларували 1 255 громадян, якими визначені до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб і майже 26,5 млн грн військового збору.

Також у 2020 році термін подачі річної декларації про доходи громадянами та фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, продовжили до 1 липня, а податкові зобов’язання треба сплатити до 1 жовтня через введення карантину в Україні.