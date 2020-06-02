Тарифи на електроенергію для населення України на сьогодні залишаються незмінними.

Про це повідомила компанія YASNO, яка забезпечує постачання електроенергії споживачам Києва.

– Тарифи для населення встановлюються державним регулятором (НКРЕКП), є єдиними для всіх жителів України і на сьогодні залишаються без змін. Чинні тарифи розміщено на сайті електропостачальника YASNO, – повідомила компанія.

Також у YASNO зазначили, що регулятор не ухвалював рішень про розділення тарифу на дві платіжки – за постачання електроенергії і її розподіл електромережами.

Читайте: На Рівненській АЕС відключено та виведено в резерв енергоблок №3

Повідомляється, що клієнтам приходитиме одна платіжка за сплату світла з єдиною сумою, у яку входить тариф за розподіл електромережами. Якщо державний регулятор встановить інші правила щодо нарахування у платіжках, компанія виконуватиме їх.

Тарифи на електроенергію

Минулого тижня Кабмін в опублікованій програмі щодо стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19 запропонував переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Уряд зазначив, що в умовах економічної кризи сектор енергетики зазнав втрат, пов’язаних зі зменшенням споживання промисловістю та громадянами. А ручне регулювання призвело до падіння цін та дефіциту коштів для покриття витрат.

Проте наразі в Україні зменшуються потужності державних атомних станцій, що призвело до підвищення тарифів на електроенергію для підприємців.

У травні відповідне рішення було ухвалено Кабміном.

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус повідомив, що потужності АЕС зменшені вдвічі.

Він заявив, що так держава підтримує великий олігархічний бізнес, тому що державний Енергоатом зупиняється, а його частку ринку займають приватні компанії та енергетичні монополії, які належать олігархам і не мають конкуренції на ринку, тому можуть піднімати ціни на споживання світла.

Джерело: YASNO