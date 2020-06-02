Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможности того, что жителям временно оккупированного Донбасса разрешат “голосовать” за внесение изменений в Конституцию России.

По его словам, этим вопросом должна заняться ЦИК РФ, которая организует голосование граждан в России.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что жители Донбасса с путинскими паспортами должны голосовать за поправки в Конституцию РФ, а российские власти должны организовать для них такую ​​возможность.

Паспорта Путина для Донбасса

24 апреля 2019 президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому жители временно оккупированного Донбасса могли по упрощенной процедуре получить российский паспорт.

По данным российских властей, воспользоваться такой возможностью решили 230 тыс. человек, находящихся под оккупацией.

Киев неоднократно заявлял, что таким шагом Путин решил легитимизировать военное присутствие России на Донбассе и признал вторжение.

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Изменения в Конституцию России

20 января Путин предложил Госдуме принять законопроект об изменениях в Конституцию России, расширяющий полномочия парламента и обнуляющий президентские сроки. Это позволит Путину после окончания последнего срока после 2024 года баллотироваться еще два раза.

10 марта законопроект поддержала во втором чтении Госдума РФ.

1 июля россияне пойдут на участки, чтобы проголосовать за изменения в Конституцию РФ.