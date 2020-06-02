Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидає можливості того, що мешканцям тимчасово окупованого Донбасу дозволять “голосувати” за внесення змін до Конституції Росії.

За його словами, цим питанням має зайнятися ЦВК РФ, яка організовує голосування громадян у Росії.

Раніше у Держдумі РФ заявили, що мешканці Донбасу з путінськими паспортами повинні голосувати за поправки до Конституції РФ, а російська влада повинна організувати для них таку можливість.

Паспорти Путіна для Донбасу

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким жителі тимчасово окупованого Донбасу могли за спрощеною процедурою отримати російський паспорт.

За даними російської влади, скористатися такою можливістю вирішили 230 тис. осіб, що перебувають під окупацією.

Київ неодноразово заявляв, що таким кроком Путін вирішив легітимізувати військову присутність Росії на Донбасі та визнав вторгнення.

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Зміни до Конституції Росії

20 січня Путін запропонував Держдумі ухвалити законопроект про зміни до Конституції Росії, який розширює повноваження парламенту і обнулює президентські терміни. Це дозволить Путіну після закінчення останнього терміну після 2024 року балотуватися ще два рази.

10 березня законопроект підтримала у другому читанні Держдума РФ.

1 липня росіяни підуть на дільниці, щоб проголосувати за зміни до Конституції РФ.