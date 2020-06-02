В Киеве с 1 июля оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только с помощью электронного билета.

Купить билет можно в мобильном приложении и в Т-киосках. До 1 июля могут пользоваться проездными, которые купили ранее, только люди со льготами.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет бесконтактной банковской картой или картой метро, однако действительной она будет только до 31 марта 2021 года.

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Также можно купить билет через мобильные приложения Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard. Разовый билет с QR-кодом также можно будет приобрести.

Кроме того, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в Киеве должен скоро появиться единый электронный билет для пользования метрополитеном и железной дорогой.

В феврале этого года власти Киева приняли решение ввести единый электронный билет, которым можно будет пользоваться в метро, автобусах, фуникулере, троллейбусах, городских электричках.

Однако из-за карантина дату выхода единого электронного билета перенесли, поэтому жетоны в метро постепенно заменяют билетами.

Также с 7 июня в Киеве намерены запустить городскую электричку. Ее работу приостановили из-за ремонтных работ, которые вовремя не завершились.

Железнодорожные кассы в Киеве уже работают, и билеты можно приобрести за три месяца до даты отправления.

Источник: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА