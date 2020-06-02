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Факты / Украина / Общество

В Киеве появится единый электронный билет для железной дороги и метро — Криклий

В Киеве скоро появится единый электронный билет для пользования метрополитеном и железной дорогой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Работаем, чтобы в Киеве начал действовать единый электронный билет для ж/д и метро. Старт уже скоро, — написал министр.

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Впервые о внедрении единого электронного билета для киевлян в КГГА заговорили в феврале 2020 года. Билетом можно будет пользоваться во время поездки в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, электричках городского сообщения и даже в фуникулере.

Карантин перенес дату выхода билета, а после возобновления работы столичного метро постепенно жетоны будут заменять разовыми QR-билеты. Кроме этого, проезд в метро можно оплатить с помощью сервиса Kyiv Smart Card или бесконтактной банковской картой.

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