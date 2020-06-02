У Києві з 1 липня сплатити проїзд в громадському транспорті можна буде тільки за допомогою електронного квитка.

Купити квиток можна в мобільному додатку і в Т-кіосках. До 1 липня можуть користуватися проїзними, які купили раніше, тільки люди з пільгами.

Оплатити проїзд в громадському транспорті можна буде безконтактною банківською картою або картою метро, ​​проте дійсною вона буде тільки до 31 березня 2021 року.

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Також можна купити квиток через мобільні додатки Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard. Разовий квиток з QR-кодом також можна буде придбати.

Крім того, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, в Києві має скоро з’явитися єдиний електронний квиток для користування метрополітеном і залізницею.

У лютому цього року влада Києва ухвалила рішення запровадити єдиний електронний квиток, яким можна буде користуватися в метро, ​​автобусах, фунікулері, тролейбусах, міських електричках.

Однак через карантин дату виходу єдиного електронного квитка перенесли, тому жетони в метро поступово замінюють квитками.

Також з 7 червня в Києві мають намір запустити міську електричку. Її роботу призупинили через ремонтні роботи, які вчасно не завершилися.

Залізничні каси в Києві вже працюють і квитки можна придбати за три місяці до дати відправлення.

Джерело: Департамент транспортної інфраструктури КМДА