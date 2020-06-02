У Києві з 1 липня сплатити проїзд в громадському транспорті можна буде тільки за допомогою електронного квитка.
Купити квиток можна в мобільному додатку і в Т-кіосках. До 1 липня можуть користуватися проїзними, які купили раніше, тільки люди з пільгами.
Оплатити проїзд в громадському транспорті можна буде безконтактною банківською картою або картою метро, проте дійсною вона буде тільки до 31 березня 2021 року.
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Також можна купити квиток через мобільні додатки Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard. Разовий квиток з QR-кодом також можна буде придбати.
Крім того, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, в Києві має скоро з’явитися єдиний електронний квиток для користування метрополітеном і залізницею.
У лютому цього року влада Києва ухвалила рішення запровадити єдиний електронний квиток, яким можна буде користуватися в метро, автобусах, фунікулері, тролейбусах, міських електричках.
Однак через карантин дату виходу єдиного електронного квитка перенесли, тому жетони в метро поступово замінюють квитками.
Також з 7 червня в Києві мають намір запустити міську електричку. Її роботу призупинили через ремонтні роботи, які вчасно не завершилися.
Залізничні каси в Києві вже працюють і квитки можна придбати за три місяці до дати відправлення.