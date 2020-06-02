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Факти / Україна / Суспільство

У Києві з’явиться єдиний електронний квиток для залізниці та метро – Криклій

У Києві незабаром з’явиться єдиний електронний квиток для користування метрополітеном та залізницею.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Працюємо, щоб в Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці і метро. Старт вже незабаром, – написав міністр.

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Вперше про впровадження єдиного електронного квитка для киян у КМДА заговорили у лютому 2020 року. Квитком можна буде користуватися під час поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, електричках міського сполучення та навіть у фунікулері.

Карантин переніс дату виходу квитка, а після відновлення роботи столичного метро поступово жетони змінюватимуть разові QR-квитки. Окрім цього, проїзд в метро можна оплатити за допомогою сервісу Kyiv Smart Card або ж безконтактної банківської карти.

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