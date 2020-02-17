Киев с 1 апреля перейдет на единый электронный билет – жетонов и талонов не будет

С 1 апреля 2020 Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда.
Оборот действующих бумажных разовых талонов и жетонов будет прекращен.
Где можно будет оплатить поездку е-билетом:
- в метро
- автобусе
- трамвае
- троллейбусе
- фуникулере
- городской электричке.
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Талоны с QR-кодом будут продаваться на остановках общественного транспорта в специальных автоматах.
Стоимость одной поездкой остается на уровне 8 грн.
Бесконтактные зеленые карточки можно будет использовать пока на них не закончатся поездки, но пополнять с 1 апреля их уже нельзя будет.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве во время электронного голосования будет решаться вопрос о переименовании станции метро Дорогожичи на Бабий Яр.