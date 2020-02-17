Киев с 1 апреля перейдет на единый электронный билет – жетонов и талонов не будет

С 1 апреля 2020 Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда.

Оборот действующих бумажных разовых талонов и жетонов будет прекращен.

Где можно будет оплатить поездку е-билетом:

в метро

автобусе

трамвае

троллейбусе

фуникулере

городской электричке.

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Талоны с QR-кодом будут продаваться на остановках общественного транспорта в специальных автоматах.

Стоимость одной поездкой остается на уровне 8 грн.

Бесконтактные зеленые карточки можно будет использовать пока на них не закончатся поездки, но пополнять с 1 апреля их уже нельзя будет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве во время электронного голосования будет решаться вопрос о переименовании станции метро Дорогожичи на Бабий Яр.