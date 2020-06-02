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Факты / Украина / Политика

В Украине создадут национальную базу лесов

Верховная Рада Украины на заседании 2 июня 2020 года приняла закон О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.

Документ №2379 поддержали 322 нардепа. Закон инициирует создание в Украине общей базы, где будет помещена вся информация об украинских лесах.

Кроме того, закон дополняет законодательство в этой сфере ст. 551 Национальная инвентаризация лесов. В ней прописано содержание понятия инвентаризация лесов, а также особенности проведения процесса, цели и источники финансирования, основные полномочия и функции органа исполнительной власти.

Читайте: Верховная Рада — онлайн-трансляция заседания 2 июня

Закон вступает в силу на следующий день после даты его опубликования.

Он позволит обобщить информацию о ведении лесного хозяйства в Украине, провести мониторинг лесов Украины. Накануне Рада анонсировала его рассмотрение на заседании 2 июня. Эта законодательная инициатива актуальна, ведь в Украине черные лесорубы неконтролируемо уничтожают природные ресурсы.

Проект закона был подан еще в июле 2019 года, инициаторами выступили нардепы Олег Бондаренко, Зиновий Андриевич, Эдуард Прощук, Юлия Овчинникова, Елена Криворучкина.

Порядок инвентаризации лесов утверждает Кабмин.

Источник: Верховная Рада

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