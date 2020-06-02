Пленарное заседание Верховной Рады Украины запланировано на 2 июня, которое начнется в 10.00.

Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов для принятия в первом и втором чтении.

В частности, на рассмотрение запланирован проект постановления Об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому парламенту и другим организациям относительно чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений РФ, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа.

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Также в первом чтении парламентарии рассмотрят внесение изменений в Таможенный кодекс и в систему судоустройства Украины, проект закона о таможенном тарифе и изменения в Бюджетный кодекс.

Кроме этого, будет приниматься решение о Программе деятельности Кабмина.

Во втором чтении народным депутатам предложено на рассмотрение изменения в Уголовный кодекс об ответственности за совершение преступления сообществом.

Кроме того, в целом Верховная Рада будет принимать закон о внесении изменений в ЗУ Об оценке воздействия на окружающую среду по предотвращению возникновения и распространения коронавируса.

С 12.00 до 16.00 запланированы брифинги представителей фракций и народных депутатов. После 16.00 состоится вечернее пленарное заседание.

Утверждение программы деятельности правительства

Ранее народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что комитет евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров.

Также он отметил, что 12 из 23 комитетов были недовольны ею.

Позже Евгения Кравчук, нардеп от Слуги народа, сообщила, что пленарная неделя в июне начнется с рассмотрения программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля, поскольку абсолютное большинство комитетов парламента не поддержали текст, который Кабмин подал еще в апреле.

Кроме того, она отметила, что голосование в зале, вероятно, будет аналогичным и программу отправят на доработку.