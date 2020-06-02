Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 2 июня

Прямую онлайн-трансляцию пленарного заседания Верховной Рады IX созыва 2 июня можно смотреть на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты будут рассматривать программу деятельности Кабинета министров Украины.

Также на повестке дня законопроект (первое чтение) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства (№3194) и законопроект (второе чтение) о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом.

Читайте: Таможенный кодекс и программа Кабмина: повестка дня Рады 2 июня

Кроме этого, Рада рассмотрит проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому парламенту, ОБСЕ и другим организациям относительно чествования жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений РФ, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа.

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Ранее народный депутат от партии Слуги народа Евгения Кравчук сообщала, что Верховная Рада начнет работу со 2 июня, поскольку новых случаев коронавируса не обнаружено.

Она сообщила, что пленарная неделя начнется с рассмотрения программы деятельности Кабмина. Еще планируется рассмотреть пакет законов относительно электронных коммуникаций и защиты телекоммуникационных сетей.

Также, по ее словам, планируется рассмотреть изменения в избирательное законодательство относительно введения партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. избирателей (сейчас — 90 тыс.), уменьшение залога за участие в выборах в четыре раза.