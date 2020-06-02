В Україні створять національну базу лісів

Верховна Рада України на засіданні 2 червня 2020 року ухвалила закон Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Документ №2379 підтримали 322 нардепи. Закон ініціює створення в Україні загальної бази, де буде вміщена уся інформація про українські ліси.

Крім того, закон доповнює законодавство у цій сфері ст. 551 Національна інвентаризація лісів. У ній прописаний зміст поняття інвентаризація лісів, а також особливості проведення процесу, цілі та джерела фінансування, основні повноваження та функції органу виконавчої влади.

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Закон набуває чинності наступного дня після дати його опублікування.

Він дозволить узагальнити інформацію про ведення лісового господарства в Україні, провести моніторинг лісів України. Напереродні Рада анонсувала його розгляд на засіданні 2 червня. Ця законодавча ініціатива на часі, адже в Україні чорні лісоруби неконтрольовано знищують природні ресурси.

Проект закону був поданий ще у липні 2019 року, ініціаторами виступили нардепи Олег Бондаренко, Зіновій Андрійович, Едуард Прощук, Юлія Овчинникова, Олена Криворучкіна.

Порядок інвентаризації лісів затверджує Кабмін.