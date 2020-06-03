В Украине фиксируются случаи антисемитизма, и в последнее время они стали случаться чаще.

Об этом заявил посол Израиля Йоэль Лион, ссылаясь на толкование антисемитизма IHRA (Международным альянсом в память о Холокосте).

— Опять-таки, что такое антисемитизм? Если следовать определению IHRA, то да: у вас есть подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине — это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если Пальчевский в телеэфире говорит какие-то абсурдные вещи о евреях — это антисемитизм, — отметил Йоэль Лион.

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По его словам, украинские правоохранители должны расследовать случаи антисемитизма в Украине и бороться с ними.

— Я вижу, что в вашей стране есть случаи антисемитизма, и вам нужно их расследовать. Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их остановить и привлечь виновных к ответственности, — сообщил Йоэль Лион.

А для этого в украинском законодательстве должно быть четкое определение этого термина.

— Например, был случай, когда еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, а полиция расследовала это не как проявление антисемитизма, а как порчу имущества. Это не то, что следовало бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве, — добавил посол.

Несмотря на такие нюансы, между Украиной и Израилем продолжается сотрудничество. Это подтвердил и посол Йоэль Лион.

В последнее время из-за пандемии коронавируса оно приостановилось, но перспектива его возобновления есть. Потенциал есть в сферах использования водных ресурсов и сельском хозяйстве.

Кроме того, страны сотрудничают в сфере высоких технологий: многие украинцы работают в израильских компания и наоборот. А в конце мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у Израиля о гуманитарной помощи для преодоления последствий коронавируса.