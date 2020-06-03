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Факти / Україна / Політика

Абсурд на ТБ та зіпсовані монументи – посол Ізраїлю про випадки антисемітизму в Україні

В Україні фіксуються випадки антисемітизму, і останнім часом вони стали траплятися частіше.

Про це заявиви посол Ізраїлю Йоель Ліон, посилаючись  на тлумачення антисемітизму IHRA (Міжнародним альянсом у пам’ять про Голокост).

– Знову-таки, що таке антисемітизм? Якщо йти за визначенням IHRA, то так: у вас є підйом антисемітизму в Україні. Якщо люди міркують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні – це антисемітизм, це ненормальна річ.

Якщо Пальчевський в телеефірі говорить якісь абсурдні речі про євреїв – це антисемітизм, – відзначив Йоель Ліон.

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За його словами, українські правоохоронці маються розслідувати випадки антисемітизму в Україні та боротися з ними.

– Я бачу, що у вашій країні трапляються випадки антисемітизму, і вам треба їх розслідувати. Ви повинні робити те, що повинна робити країна, щоб їх зупинити і притягнути винних до відповідальності, – повідомив Йоель Ліон.

А для цього в українському законодавстві має бути чітке визначення цього терміна.

– Приміром, був випадок, коли єврейський монумент змалювали антисемітськими написами, а поліція розслідувала це не як прояв антисемітизму, а як псування майна. Це не те, що варто було б робити.

Вам потрібно чітке визначення антисемітизму у вашому законодавстві, – додав посол.

Незважаючи на такі нюанси, між Україною та Ізраїлем продовжується співпраця. Це підтвердив і посол Йоель Ліон.

Останнім часом через пандемію коронавірусу вона призупинилися, але перспектива її поновлення є. Потенціал є у сферах використання водних ресурсів та сільському господарстві.

Крім того, країни співпрацюють у сфері високих технологій: багато українців працюють в ізраїльських компаніях і навпаки. А наприкінці травня президент України Володимир Зеленський попросив у Ізраїлю про гуманітарну допомогу для подолання наслідків коронавірусу.

Джерело: РБК-Україна

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