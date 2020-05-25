Зеленский попросил у Израиля гуманитарную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху с переизбранием.

Президент пожелал успехов в его деятельности.

Также лидеры обсудили стран направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с коронавирусом.

— Израиль — это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом, — сказал президент.

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Нетаньяху отметил, что израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины. Он пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.

Лидеры стран обсудили инвестиционные проекты израильских бизнесменов в Черкасской области. Там израильтяне готовы инвестировать в реконструкцию аэропорта Черкасс и строительство дорог.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховный суд Израиля решил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который обвиняется в коррупции, может возглавить новое правительство страны. Решение было принято единогласно.