Львов становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, поэтому может усилить карантин.
Это сделают, если заболеваемость превысит средние показатели, заявил на брифинге мэр Андрей Садовый.
— Если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера — это 19%. И вот такая черта — 11-12-15% — держится в течение последних двух недель, поэтому это средний показатель.
Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования, — отметил мэр Львова.
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За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов.
— Если заболеваемость превысит 23%, тогда мы будем обращаться к правительству относительно усиления карантина. Мы с Covid-19 будем жить как минимум до конца года, с этим надо смириться, — добавил Садовый.
К концу недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской области.
Львовщина и коронавирус
За последние сутки во Львовской области рекордное количество новых случаев Covid-19 — 96. Общее количество заболевших достигло 1830.
Заболела половина работников и футболистов команды Карпаты.
Умерло от коронавируса 60 человек. Победили болезнь — 457 людей.
Источник: Андрей Садовый