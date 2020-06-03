Львов становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, поэтому может усилить карантин.

Это сделают, если заболеваемость превысит средние показатели, заявил на брифинге мэр Андрей Садовый.

— Если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера — это 19%. И вот такая черта — 11-12-15% — держится в течение последних двух недель, поэтому это средний показатель.

Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования, — отметил мэр Львова.