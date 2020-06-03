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Факты / Украина / Общество

Львов может усилить карантин — Садовый назвал условия

Львов становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, поэтому может усилить карантин.

Это сделают, если заболеваемость превысит средние показатели, заявил на брифинге мэр Андрей Садовый.

— Если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера — это 19%. И вот такая черта — 11-12-15% — держится в течение последних двух недель, поэтому это средний показатель.

Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования, — отметил мэр Львова.

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За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов.

— Если заболеваемость превысит 23%, тогда мы будем обращаться к правительству относительно усиления карантина. Мы с Covid-19 будем жить как минимум до конца года, с этим надо смириться, — добавил Садовый.

К концу недели запланировано заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

Львовщина и коронавирус

За последние сутки во Львовской области рекордное количество новых случаев Covid-19 — 96. Общее количество заболевших достигло 1830.

Заболела половина работников и футболистов команды Карпаты.

Умерло от коронавируса 60 человек. Победили болезнь — 457 людей.

Источник: Андрей Садовый

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