Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, тому може посилити карантин.
Це зроблять, якщо захворюваність перевищить середні показники, заявив на брифінгу міський голова Андрій Садовий.
– Якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в сполох. Станом на вчора – це 19%. І ось така межа – 11-12-15% – тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник.
Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування, – зазначив мер Львова.
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За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.
– Якщо захворюваність перевищить 23%, тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину. Ми з Covid-19 будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися, – додав Садовий.
На кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій Львівської області.
Львівщина та коронавірус
За останню добу у Львівській області рекордна кількість нових випадків Covid-19 – 96. Загальна кількість хворих досягла 1 830.
Захворіла половина працівників та футболістів команди Карпати.
Померло від коронавірусу 60 людей. Перемогли хворобу – 457 осіб.
Джерело: Андрій Садовий