Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, тому може посилити карантин.

Це зроблять, якщо захворюваність перевищить середні показники, заявив на брифінгу міський голова Андрій Садовий.

– Якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в сполох. Станом на вчора – це 19%. І ось така межа – 11-12-15% – тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник.

Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування, – зазначив мер Львова.