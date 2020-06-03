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Факти / Україна / Суспільство

Львів може посилити карантин – Садовий назвав умови

Львів стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні, тому може посилити карантин.

Це зроблять, якщо захворюваність перевищить середні показники, заявив на брифінгу міський голова Андрій Садовий.

– Якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в сполох. Станом на вчора – це 19%. І ось така межа – 11-12-15% – тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник.

Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування, – зазначив мер Львова.

ЧитайтеВ Україні збільшилася кількість випадків Covid-19 після дводенного зниження

За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.

– Якщо захворюваність перевищить 23%, тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину. Ми з Covid-19 будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися, – додав Садовий.

На кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій Львівської області.

Львівщина та коронавірус

За останню добу у Львівській області рекордна кількість нових випадків Covid-19 – 96. Загальна кількість хворих досягла 1 830.

Захворіла половина працівників та футболістів команди Карпати.

Померло від коронавірусу 60 людей. Перемогли хворобу – 457 осіб.

Джерело: Андрій Садовий

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