Ослабление карантина: Украина возобновляет авиаперевозки и работу залов кафе

Правительство с 5 июня позволит запустить внутренние авиаперелеты, а с 15 июня международное авиасообщение.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.
— С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня международное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений, — сказал он.
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Кабинет министров принял изменения в постановление №392 от 20 марта 2020 года, которые позволят восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. Решение вступит в силу после опубликования.
Авиаперелеты были прекращены 17 марта из-за пандемии коронавируса.
Рестораны и кафе закрылись с начала карантина.
Ослабление карантина в Украине
С 1 июня стартовал третий этап ослабления карантина. Открылись спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновлено межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.
В то же время четыре области Украины до сих пор не готовы к ослаблению карантина.
Четвертый этап ослабления карантина запланирован с 15 июня.