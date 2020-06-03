Ослабление карантина: Украина возобновляет авиаперевозки и работу залов кафе

Правительство с 5 июня позволит запустить внутренние авиаперелеты, а с 15 июня международное авиасообщение.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

— С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня международное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений, — сказал он.

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Кабинет министров принял изменения в постановление №392 от 20 марта 2020 года, которые позволят восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. Решение вступит в силу после опубликования.

Авиаперелеты были прекращены 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Рестораны и кафе закрылись с начала карантина.

Ослабление карантина в Украине

С 1 июня стартовал третий этап ослабления карантина. Открылись спортзалы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновлено межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.

В то же время четыре области Украины до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

Четвертый этап ослабления карантина запланирован с 15 июня.