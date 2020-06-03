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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину: Україна відновлює авіаперевезення і роботу залів кафе

Уряд з 5 червня дозволить запустити внутрішні авіаперельоти, а з 15 червня міжнародне авіасполучення.

Про це заявив премьер-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу.

– З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти, з 15 червня закордонне авіасполучення. Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів в середині закладів, – сказав він.

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Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №392 від 20 березня 2020 року, які дозволять відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня. Рішення вступить в силу після опублікування.

Авіаперельоти були припинені 17 березня через пандемію коронавірусу.

Ресторани і кафе закрились з початку карантину.

Послаблення карантину в Україні

З 1 червня стартував третій етап послаблення карантину. Відкрилися спортзали та фітнес-центри, заклади освіти, відновлено міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення.

Водночас чотири області України досі не готові до послаблення карантину.

Четвертий етап послаблення карантинних обмежень запланований з 15 червня.

Джерело: Урядовий портал

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