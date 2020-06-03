Евроинтеграционное направление — приоритет Украины — Криклий

Подписав Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, государство получило ряд обязательств, которые должно выполнить. Евроинтеграционное направление — одно из главных в области инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Украина должна имплементировать 44 директивы и 13 регламентов ЕС в сфере транспорта и оказания услуг почтовой связи. Также 13 директив и три регламенты в сфере морского и внутреннего водного транспорта. За выполнением задач следит созданная правительством онлайн-система Пульс соглашения.

— В 2017-2019 годах министерство выполнило в среднем 14% от запланированного на год. За три месяца 2020 года вышли на результат 25%, — сообщил Криклий.

Законопроекты о внутреннем водном и железнодорожном транспорте, изменениях в сфере перевозки опасных грузов, почтовой связи, общественно важных услугах по перевозке пассажиров и мультимодальных перевозок, изменениях по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта и изменениях в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств — приоритетные для министерства. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта из восьми.

— Законопроект о внутреннем водном транспорте предусматривает имплементационные нормы пяти основных европейских директив. Они касаются систем фрахтования и ценообразования на национальном и международном внутреннем водном транспорте, доступа к перевозке грузов и взаимного признания дипломов, — подчеркнул министр.

Законопроект о железнодорожном транспорте Украины позволит заменить неэффективные правила функционирования железной дороги на открытый рынок железнодорожных перевозок с прозрачными и равными условиями для бизнеса и качественными услугами для пассажиров.

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Законопроект о почтовой связи создаст равные условия на рынке для всех участников и максимально упростит ценообразование и продуктовый ряд для потребителей. После принятия этого закона к работе на почте наконец смогут присоединиться люди с инвалидностью.

Изменения по урегулированию рынка услуг автомобильного транспорта будут способствовать уменьшению количества ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров или грузы.

Также по словам Криклия, сейчас работают над тем, чтобы как можно быстрее реки Днепр, Южный Буг и украинская часть Дуная стали неотъемлемым элементом европейской сети внутренних водных путей.

— Мы стремимся к реализации всех проектов, предусмотренных Индикативным инвестиционным планом TEN-T. А это 4,8 тыс. км дорог и железных путей, шесть современных портов и 11 логистических центров в Украине, — добавил он.

К слову, Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня. Речь идет как и о внутренних рейсах, так и международных. Об этом рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

Источник: Европейская правда