Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня. Речь идет как и о внутренних рейсах, так и международных.

Об это рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что внутреннее авиасообщение возобновят несколько раньше.

По словам министра, пока речь идет только о странах, которые популярны среди украинских туристов: Грузия, Турция, Кипр, Греция.

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Более точные сведения будут озвучены в ближайшее время.

Однако необходимо понимать, что на возобновление авиасообщения влияет несколько факторов.

— Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация, — заявил Криклий.

Так, с Испанией и Италией пока авиасообщение точно не будет возобновляться.

Пока в разработке находится условие, чтобы туристы проходили тест на Сovid-19 в аэропорту.

— Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город, — отметил министр.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян убежден, что Украина должна запустить авиасообщение.

— Тогда, когда все другие страны давно запустили авиационное сообщение, а в некоторых даже не прекращали его, в Украине был полный локдаун, и сейчас мы анонсируем, что возможно с 15 июня кто-то полетит — это не правильно было, — заявил Фактам ICTV Владимир Омелян .

По его словам, следует немедленно запустить весь транспорт, в том числе авиационный, однако со строгими мирами контроля и тестированием.

Он добавил, что лучшее лечение — это тестирование, когда известно, сколько точно больных в стране.

Закрытие авиасообщения в Украине

Украина закрыла авиасообщение с другими странами 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее Владислав Криклий рассказывал, что каждый месяц украинские авиакомпании из-за карантинных ограничений терпят 600-700 млн грн убытков.

Несмотря на карантин, в Украину возвращались граждане чартерными рейсами. Однако они были обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Кроме того, другие страны, такие как Польша и Нидерланды, уже присылали свои самолеты за украинскими сезонными рабочими.