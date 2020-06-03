Євроінтеграційний напрям – пріоритет України – Криклій

Підписавши Угоду про асоціацію Україна-ЄС, держава отримала низку зобов’язань, які має виконати. Євроінтеграційний напрям – один із найголовніших у галузі інфраструктури. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Україна має імплементувати 44 директиви та 13 регламентів ЄС у сфері транспорту та надання послуг поштового зв’язку. Також 13 директив і три регламенти у сфері морського та внутрішнього водного транспорту. За виконанням завдань слідкує запроваджена урядом онлайн-система Пульс угоди.

– У 2017-2019 роках міністерство виконало в середньому 14% від запланованого на рік. За три місяці 2020 року вийшли на результат 25%, – повідомив Криклій.

Законопроекти про внутрішній водний і залізничний транспорт, зміни у сфері перевезення небезпечних вантажів, поштовий зв’язок, суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів та мультимодальні перевезення, зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту та зміни у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів – пріоритетні для міністерства. Наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти із восьми.

– Законопроект про внутрішній водний транспорт передбачає імплементаційні норми п’ятьох основних європейських директив. Вони стосуються систем фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті, доступу до перевезення вантажів і взаємного визнання дипломів, – наголосив міністр.

Законопроект про залізничний транспорт України дозволить замінити неефективні правила функціонування залізниці на відкритий ринок залізничних перевезень з прозорими та рівними умовами для бізнесу та якісними послугами для пасажирів.

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Законопроект про поштовий зв’язок створить рівні умови на ринку для всіх його учасників і максимально спростить ціноутворення та продуктовий ряд для споживачів. Після ухвалення цього закону до роботи на пошті нарешті зможуть долучитися люди з інвалідністю.

Зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту сприятимуть зменшенню кількості ДТП за участі транспорту, що перевозить пасажирів чи вантажі.

Також за словами Криклія, зараз працюють над тим, щоб якомога швидше річки Дніпро, Південний Буг та українська частина Дунаю стали невід’ємним елементом європейської мережі внутрішніх водних шляхів.

– Ми прагнемо реалізації всіх проектів, що передбачені Індикативним інвестиційним планом TEN-T. А це 4,8 тис. км доріг і залізниць, шість сучасних портів і 11 логістичних центрів в Україні, – додав він.

До слова, Україна відновлює авіасполучення з 15 червня. Йдеться як і про внутрішні рейси, так і про міжнародні. Про це розповів голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій.

Джерело: Європейська правда